Під Києвом сталась ДТП за участі двох вантажівок та легковика: є загиблі

У Київської області в середу, 8 травня, сталась ДТП за участі двох вантажівок та легковика. Внаслідок аварії загинуло троє осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Як зазначають у відомстві, 8 травня близько 10 години до них надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селі Святопетрівське.

На місці події з'ясувалось, що ДТП сталась за участю 2 вантажних та 1 легкового автомобіля, внаслідок чого загинули 3 особи (1 чоловік та 2 жінки).

"На деблокацію загиблих та змивання пально-мастильних матеріалів від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки 6 чоловік особового складу", - поінформували в рятувальники.