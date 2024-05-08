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Под Киевом произошло ДТП с участием двух грузовиков и легковушки: есть погибшие

Киевская область, Среда 08 мая 2024 15:14
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Под Киевом произошло ДТП с участием двух грузовиков и легковушки: есть погибшие Фото: в селе Святопетровское произошло смертельное ДТП 8 мая (dsns.gov.ua)
Автор: Ярослава Борзова

В Киевской области в среду, 8 мая, произошло ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля. В результате аварии погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как отмечают в ведомстве, 8 мая около 10 часов в них поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Святопетровское.

На месте происшествия выяснилось, что ДТП произошло с участием 2 грузовых и 1 легкового автомобиля, в результате чего погибли 3 человека (1 мужчина и 2 женщины).

"На деблокацию погибших и смывание горюче-смазочных материалов от ГСЧС привлекалось 2 единицы техники 6 человек личного состава", - проинформировали спасатели.

ДТП в Киеве и области

Напомним, накануне в Киеве произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. В результате происшествия пострадали пассажиры и водитель маршрутки.

Также недавно в Киеве задержали водителя автомобиля BMW, сбившего в Оболонском районе двух пешеходов.

Накануне в окрестностях Киева произошло ДТП с участием шести машин.

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ДТП Киевская область
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