Под Киевом произошло ДТП с участием двух грузовиков и легковушки: есть погибшие

В Киевской области в среду, 8 мая, произошло ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля. В результате аварии погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как отмечают в ведомстве, 8 мая около 10 часов в них поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Святопетровское.

На месте происшествия выяснилось, что ДТП произошло с участием 2 грузовых и 1 легкового автомобиля, в результате чего погибли 3 человека (1 мужчина и 2 женщины).

"На деблокацию погибших и смывание горюче-смазочных материалов от ГСЧС привлекалось 2 единицы техники 6 человек личного состава", - проинформировали спасатели.