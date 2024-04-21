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У Києві водій BMW влаштував смертельне ДТП, драгер показав сп'яніння

Київ, Неділя 21 квітня 2024 23:01
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У Києві водій BMW влаштував смертельне ДТП, драгер показав сп'яніння Фото: у Києві водій BMW скоїв ДТП (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві затримали водія автомобіля BMW, який збив двох пішоходів в Оболонському районі. Драгер показав, що водій був не тверезим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

"Подія відбулась сьогодні близько о 19:30 на Великий Кільцевій дорозі. Поліцейські отримали повідомлення про те, що внаслідок автопригоди було травмовано двох осіб. На місце оперативно прибули слідчо-оперативна група та лікарі", - розповіли в поліції.

Як встановили правоохоронців, водій BMW не впорався з керуванням та вилетів на узбіччя, травмувавши двох пішоходів. В результаті наїзду загинула жінка 1983 року народження. Інший пішохід - чоловік 1990 року народження - потрапив в лікарню з тілесними ушкодженнями.

"Слідчі затримали порушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він пройшов перевірку на стан сп’яніння - прилад драгер показав 0,35 проміле", - додали в поліції Києва.

Водію тепер загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 10 років.

На зображенні може бути: 3 людини, автомобіль, дорога та текст

Нагадаємо, у неділю, 21 квітня, в Німеччині перевернувся екскурсійний автобус із старшокласниками, який прямував в Британію. В результаті аварії постраждали майже 30 людей - діти та водій.

А днями смертельна аварія сталася в Запоріжжі. Там після зіткнення Nissan X-Trail та Audi, один з автомобілів загорівся. В результаті ДТП загинули дві людини, а ще одна - постраждала.

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