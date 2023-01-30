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Під Києвом сьогодні пройдуть навчання саперів: можуть бути чутні вибухи

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Київ, Понеділок 30 січня 2023 11:59
Під Києвом сьогодні пройдуть навчання саперів: можуть бути чутні вибухи Фото: під Києвом сьогодні пройдуть навчання саперів (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві та області у понеділок, 30 січня, можуть чути звуки вибухів. В одному з районів регіону пройдуть навчання саперів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Вишгородської РВА.

"Сьогодні, 30 січня, на території Вишгородського району проводяться навчання для саперів, відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що у зв'язку з цим у громадах району можуть чути вибухи.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ попередили, що Росія у перервах між масованими ракетними атаками може точково обстрілювати Україну. Крім того, ворог намагається виснажити нашу протиповітряну оборону.

Як відомо, раніше Київ виключили із переліку територій можливих бойових дій. Це сталося за погодженням із Міністерством оборони України.

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