Под Киевом сегодня пройдут учения саперов: могут быть слышны взрывы

В Киеве и области в понедельник, 30 января, могут быть слышны звуки взрывов. В одном из районов региона пройдут учения саперов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Вышгородской РВА.

Там отметили, что в связи с этим в общинах района могут быть слышны взрывы.

"Сегодня, 30 января, на территории Вышгородского района проводятся учения для саперов, отработка навыков извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ВСУ предупредили, что Россия в перерывах между массированными ракетными атаками может точечно обстреливать Украину. Кроме того, враг пытается истощить нашу противовоздушную оборону.

Как известно, ранее Киев исключили из перечня территорий возможных боевых действий. Это произошло по согласованию с Министерством обороны Украины.

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