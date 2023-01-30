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Под Киевом сегодня пройдут учения саперов: могут быть слышны взрывы

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Киев, Понедельник 30 января 2023 11:59
Под Киевом сегодня пройдут учения саперов: могут быть слышны взрывы Фото: под Киевом сегодня пройдут учения саперов (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киеве и области в понедельник, 30 января, могут быть слышны звуки взрывов. В одном из районов региона пройдут учения саперов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Вышгородской РВА.

"Сегодня, 30 января, на территории Вышгородского района проводятся учения для саперов, отработка навыков извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Там отметили, что в связи с этим в общинах района могут быть слышны взрывы.

Напомним, ранее в ВСУ предупредили, что Россия в перерывах между массированными ракетными атаками может точечно обстреливать Украину. Кроме того, враг пытается истощить нашу противовоздушную оборону.

Как известно, ранее Киев исключили из перечня территорий возможных боевых действий. Это произошло по согласованию с Министерством обороны Украины.

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