У Дніпрі знайшли залишки російської крилатої ракети: що про неї відомо

У Дніпрі місцевий житель під час прогулянки виявив фрагмент, схожий на нерозірвану крилату ракету "Калібр". Про знахідку чоловік повідомив до ДСНС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міської ради Дніпра.

Зазначається, що на місце прибули рятувальники. Безпечні залишки від ракети "Калібр" вони передали співробітникам Національної Поліції.

Крилаті ракети морського базування "Калібр"

"Калібр" - це сімейство крилатих ракет, представлених у 1993 році. Розроблялися переважно як озброєння для підводних човнів та кораблів. Є варіанти для запуску з бойових літаків та наземних установок, але по Україні ракети запускають підводні човни та ракетні кораблі з акваторії Чорного та Азовського морів.

"Калібри" призначені для ураження наземних, морських підводних та надводних цілей.

Характеристики:

дальність стрільби по наземних цілях - 2600 км

маса бойової частини - 450 кг

висота польоту - 20 метрів над морем та 50-150 метрів над землею

швидкість - до 240 м/с

Політ на малій висоті є однією з переваг, оскільки це ускладнює роботу протиповітряної оборони. Проте українське ППО сьогодні досить ефективно збиває такі ракети. У ході атаки 2 січня було збито три із трьох одиниць.

Вартість ракети "Калібр" оцінюється в 6,5 млн доларів.