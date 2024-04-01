У Дніпрі знайшли залишки російської крилатої ракети: що про неї відомо
У Дніпрі місцевий житель під час прогулянки виявив фрагмент, схожий на нерозірвану крилату ракету "Калібр". Про знахідку чоловік повідомив до ДСНС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міської ради Дніпра.
Зазначається, що на місце прибули рятувальники. Безпечні залишки від ракети "Калібр" вони передали співробітникам Національної Поліції.
Крилаті ракети морського базування "Калібр"
"Калібр" - це сімейство крилатих ракет, представлених у 1993 році. Розроблялися переважно як озброєння для підводних човнів та кораблів. Є варіанти для запуску з бойових літаків та наземних установок, але по Україні ракети запускають підводні човни та ракетні кораблі з акваторії Чорного та Азовського морів.
"Калібри" призначені для ураження наземних, морських підводних та надводних цілей.
Характеристики:
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дальність стрільби по наземних цілях - 2600 км
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маса бойової частини - 450 кг
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висота польоту - 20 метрів над морем та 50-150 метрів над землею
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швидкість - до 240 м/с
Політ на малій висоті є однією з переваг, оскільки це ускладнює роботу протиповітряної оборони. Проте українське ППО сьогодні досить ефективно збиває такі ракети. У ході атаки 2 січня було збито три із трьох одиниць.
Вартість ракети "Калібр" оцінюється в 6,5 млн доларів.
Повітряні удари РФ по Дніпру
Нагадаємо, російські окупанти практично щодня завдають по території України повітряні удари із застосуванням різних видів та типів озброєння. Зокрема, ціллю загарбників у цих атаках часто стає Дніпро.
Так, над Дніпровським районом Дніпропетровської області 30 березня сили та засоби протиповітряної оборони збили ворожу ракета.
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