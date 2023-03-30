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Під Києвом працюватимуть сапери: може бути гучно

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Київська область, Четвер 30 березня 2023 16:59
Під Києвом працюватимуть сапери: може бути гучно Фото: під Києвом працюватимуть сапери (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні у Київській області будуть проводити знищення вибухонебезпечних предметів, тому мешканці можуть чути звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Telegram-канал КМВА.

Повідомляється, що у четвер у Вишгородському районі сапери будуть ліквідовувати вибухонебезпечні предмети.

Мешканців просять зберігати спокій, якщо вони чутимуть вибухи. При цьому у разі повітряної тривоги слід проходити до укриття.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії українські вибухотехніки знешкодили 400 тисяч ворожих снарядів.

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