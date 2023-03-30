ua ru
Чт, 30 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Под Киевом будут работать саперы: может быть громко

Новина українською →
Киевская область, Четверг 30 марта 2023 16:59
Под Киевом будут работать саперы: может быть громко Фото: под Киевом будут работать саперы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня в Киевской области будут производить уничтожение взрывоопасных предметов, поэтому жители могут слышать звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КМВА.

Сообщается, что в четверг в Вышгородском районе саперы будут ликвидировать взрывоопасные предметы.

Жителей просят сохранять спокойствие, если они будут слышать взрывы. При этом при воздушной тревоге следует проходить в укрытие.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России украинские взрывотехники обезвредили 400 тысяч вражеских снарядов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Киевская область Взрыв
NEWS
Новая угроза на фронте. Россияне начали активно применять крылатые авиабомбы, - Игнат
Новая угроза на фронте. Россияне начали активно применять крылатые авиабомбы, - Игнат
DAILY
Даниил Гетманцев: Всегда есть кто-то, кто хочет сыграть в рулетку с государством
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Даниил Гетманцев: Всегда есть кто-то, кто хочет сыграть в рулетку с государством