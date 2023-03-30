Под Киевом будут работать саперы: может быть громко

Сегодня в Киевской области будут производить уничтожение взрывоопасных предметов, поэтому жители могут слышать звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КМВА.

Сообщается, что в четверг в Вышгородском районе саперы будут ликвидировать взрывоопасные предметы.

Жителей просят сохранять спокойствие, если они будут слышать взрывы. При этом при воздушной тревоге следует проходить в укрытие.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России украинские взрывотехники обезвредили 400 тысяч вражеских снарядов.

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