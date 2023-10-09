Під Києвом посилять перевірки авто та пішоходів
У Бориспільському районі Київської області протягом кількох днів проводитимуться планові заходи безпеки, внаслідок чого можливе обмеження руху у певних місцях та перевірка документів у громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Бориспільської районної військової адміністрації Руслана Дяченка.
Такі перевірки розпочинаються у Броварському районі вже з цього понеділка.
"Увага! З 9 жовтня, протягом декількох днів, наші військові та представники правоохороннних органів розпочнуть проведення планових безпекових заходів на території Бориспільського району Київщини", - йдеться у заяві.
Що це означає
- Як пояснили у РВА, під час проведення таких заходів у окремих районах громади Броварського району можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів.
- Окрім того, можлива перевірка документів у громадян.
В адміністрації також нагадали про заборону зйомки та фотофіксації техніки та військових.
"Закликаємо зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та сприяти у здійсненні безпекових заходів", - зазначається у повідомленні.
У РДА також додали, що всі дії відбуватимуться у рамках чинного законодавства.
Раніше повідомлялося, що у Києві через падіння будівельного крана та розрив контактної мережі на вулицях Полярна та Героїв Дніпра тимчасово вводили зміни в русі громадського транспорту.
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