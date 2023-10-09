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У Києві будівельний кран впав на дорогу: є зміни в русі громадського транспорту

Київ, Понеділок 09 жовтня 2023 11:03
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У Києві будівельний кран впав на дорогу: є зміни в русі громадського транспорту Фото: у Києві будівельний кран впав на дорогу (t.me/KyivCityOfficial)
Автор: Тетяна Степанова

В Оболонському районі Києва під час реконструкції розв’язки на перетині вулиці Богатирської та Полярної гусеничний кран перекинувся на території будівельного майданчика, зачепивши верхівкою контактну тролейбусну мережу. У зв'язку з цим є зміни в русі громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Як зазначається, причиною падіння крана стали, зокрема, сильні пориви вітру.

Внаслідок цього пошкоджено і розірвано контактну мережу на вулицях Полярна та Героїв Дніпра, рух громадського транспорту змінено.

На час відновлювальних робіт рух наземного транспорту організовано:

  • тролейбусний маршрут №44 - маршрутом тролейбусів №24;
  • автобусні маршрути №№41, 41-Д, 99 - вул. Полярна - вул. Богатирська - вул. Левка Лук’яненка - вул. Зої Гайдай, далі - за власним маршрутом;
  • рух тролейбусів №32 тимчасово заблоковано.

У КМДА уточнили, що на будівельному майданчику внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Фото: у Києві будівельний кран впав на дорогу (t.me/KyivCityOfficial)

Оновлено 11:06

Як повідомили у КМДА, станом на зараз рух наземного транспорту в Оболонському районі відновлено.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києві змінили систему оплати проїзду у громадському транспорті.

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