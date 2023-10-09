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Под Киевом усилят проверки авто и пешеходов

Броварской район, Понедельник 09 октября 2023 11:04
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Под Киевом усилят проверки авто и пешеходов Фото: в Броварском районе Киевской области усилят проверки (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Владимир Костырин

В Бориспольском районе Киевской области в течение нескольких дней будут проводиться плановые меры безопасности, в результате чего возможно ограничение движения в определенных местах, и проверка документов у граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Бориспольской районной военной администрации Руслана Дяченко.

Такие проверки начинаются в Броварском районе уже с этого понедельника.

"Внимание! С 9 октября, в течение нескольких дней, наши военные и представители правоохранительных органов приступят к проведению плановых мероприятий безопасности на территории Бориспольского района Киевщины", - говорится в заявлении.

Что это значит

  • Как пояснили в РВА, во время проведения таких мероприятий в отдельных районах общества на территории Броварского района возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов.
  • Кроме того, возможна проверка документов у граждан.

В администрации также напомнили о запрете съемки и фотофиксации техники и военных.

"Призываем сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и способствовать осуществлению мер безопасности", - отмечается в сообщении.

В РДА также добавили, что все действия будут проходить в рамках действующего законодательства.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за падения строительного крана и разрыва контактной сети на улицах Полярная и Героев Днепра временно вводили изменения в движении общественного транспорта.

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Борисполь Киевская область
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