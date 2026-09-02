UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Під Києвом погіршилася якість повітря: де варто зачинити вікна

11:42 02.09.2026 Ср
1 хв
В ОВА назвали причину погіршення якості повітря
aimg Олена Чупровська
Фото: на Київщині погіршилась якість повітря (Getty Images)

У населених пунктах Іванків та Бориспіль на Київщині тимчасово погіршилася якість атмосферного повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Що показав моніторинг

За результатами цілодобових спостережень, основним забруднювачем зараз є дрібнодисперсний пил у помірних концентраціях. Він може викликати незначний дискомфорт при диханні у людей, чутливих до подразнень.

Що радять фахівці

До покращення ситуації радять:

  • тримати вікна зачиненими;
  • обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;
  • пити достатньо води;
  • за наявності очищувача повітря вмикати його на максимальній потужності.

Ситуація в інших районах Київщини

В інших населених пунктах, де ведеться моніторинг, перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі не зафіксовано. Рівень гамма-випромінювання в області відповідає природному фону.

Нагадаємо, вночі проти 2 вересня Росія атакувала Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" і Х-59/69, а також випустила 174 ударні безпілотники.

Протиповітряна оборона тоді знищила або подавила 141 ворожу ціль.

Тим часом, зранку 2 вересня ворожий дрон влучив у житловий будинок у Шевченківському районі Києва, унаслідок чого спалахнула пожежа та постраждали люди.

У Голосіївському районі того ж дня загорілася територія навчального закладу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївОбстріл Києва