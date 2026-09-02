Под Киевом ухудшилось качество воздуха: где следует закрыть окна

Что показал мониторинг

По результатам круглосуточных наблюдений, основным загрязнителем сейчас является мелкодисперсная пыль в умеренных концентрациях. Он может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании у людей, чувствительных к раздражению.

Что советуют специалисты

К улучшению ситуации советуют:

держать окна закрытыми;

ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;

пить достаточно воды;

при наличии воздухоочистителя включать его на максимальной мощности.

Ситуация в других районах Киевской области

В других населенных пунктах, где ведется мониторинг, превышения допустимого содержания химических и биологических веществ в воздухе не зафиксированы. Уровень гамма-излучения в области соответствует естественному фону.

Напомним, ночью против 2 сентября Россия атаковала Украину баллистическими ракетами "Искандер-М" и Х-59/69, а также выпустила 174 ударных беспилотника.