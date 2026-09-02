Под Киевом ухудшилось качество воздуха: где следует закрыть окна

В населенных пунктах Иванков и Борисполь в Киевской области временно ухудшилось качество атмосферного воздуха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
По результатам круглосуточных наблюдений, основным загрязнителем сейчас является мелкодисперсная пыль в умеренных концентрациях. Он может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании у людей, чувствительных к раздражению.
К улучшению ситуации советуют:
В других населенных пунктах, где ведется мониторинг, превышения допустимого содержания химических и биологических веществ в воздухе не зафиксированы. Уровень гамма-излучения в области соответствует естественному фону.
Напомним, ночью против 2 сентября Россия атаковала Украину баллистическими ракетами "Искандер-М" и Х-59/69, а также выпустила 174 ударных беспилотника.
Противовоздушная оборона тогда уничтожила или подавила 141 враждебную цель.
Тем временем утром 2 сентября вражеский дрон попал в жилой дом в Шевченковском районе Киева, в результате чего вспыхнул пожар и пострадали люди. .
В Голосеевском районе в тот же день загорелась территория учебного заведения.