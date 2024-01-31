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Під Києвом на початку лютого пройдуть військові навчання: три дні буде гучно

Середа 31 січня 2024 20:34
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Під Києвом на початку лютого пройдуть військові навчання: три дні буде гучно Ілюстративне фото: під Києвом на початку лютого пройдуть військові навчання (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

На околицях Києва в період з 1 по 3 лютого пройдуть масштабні військові навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

За даними відомства, навчання пройдуть на північно-західних околицях Києва у Бучанському районі. За планом, вони триватимуть і вдень, і вночі.

Тому з 1 по 3 лютого у будь-який час можуть лунати гучні звуки.

"Зберігайте спокій. Слідкуйте уважно за сигналами повітряних тривог. За оголошення небезпеки - не ігноруйте, будьте в укриттях", - сказано у повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що морські прикордонники провели навчання під час яких напрацювали практичні навички штурму й не тільки.

Під час навчань військові зачищали будівлі й окопи, вчились виявляти, розміновувати та встановлювати розтяжки, а також діяти злагоджено в різних екстремальних умовах.

З початку повномасштабної війни низка союзників України надають нашій країні військову й гуманітарну допомогу. Зокрема партнери долучились й до навчань наших військовослужбовців. Наприклад, з початку війни Британія провела навчання для 33 тисяч бійців Збройних сил України. Тим часом Австралія планує розширити свої зобов'язання з навчання новобранців з України в рамках операції "Куду" 2024 року.

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