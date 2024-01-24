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Відпрацювали штурм й зачистку будівель. Морські прикордонники провели навчання

Середа 24 січня 2024 13:13
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Відпрацювали штурм й зачистку будівель. Морські прикордонники провели навчання Фото: Відпрацювали штурм й зачистку будівель. Морські прикордонники провели навчання (t.me/SJTF_Odes)
Автор: Сергій Пишкін

Морські прикордонники провели навчання під час яких напрацювали практичні навички штурму й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил оборони півдня України.

Під час навчань військові зачищали будівлі й окопи, вчились виявляти, розміновувати та встановлювати розтяжки, а також діяти злагоджено в різних екстремальних умовах.

Тренування проходили на локації, де реалістично відтворена урбанізована місцевість.

"В ході занять, військовослужбовці навчалися правильно обирати позиції для вогневого контролю, просувалися уперед, поверх за поверхом, будинок за будинком, застосовували гранати, діяли у групах з різною кількістю військовослужбовців тощо", - пише пресслужба.

Фото: Відпрацювали штурм й зачистку будівель. Морські прикордонники провели навчання (t.me/SJTF_Odes)

Допомога Україні

З початку повномасштабної війни низка союзників України надають нашій країні військову й гуманітарну допомогу. Зокрема партнери долучились й до навчань наших військовослужбовців. Наприклад, з початку війни Британія провела навчання для 33 тисяч бійців Збройних сил України. Тим часом Австралія планує розширити свої зобов'язання з навчання новобранців з України в рамках операції "Куду" 2024 року.

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