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Під Києвом підліток підірвав гранату у під'їзді, його затримали

Фото: поліція затримала підлітка, який підірвав гранату в Обухові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Підліток підірвав гранату у під'їзді житлового будинку у місті Обухів Київської області. Порушника затримали правоохоронці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області у Facebook.

Інцидент стався близько 23:00 29 грудня. Поліція отримала повідомлення про вибух в одному з багатоквартирних будинків.

Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що 15-річний хлопець під час конфлікту зі знайомими у підʼїзді дістав вибуховий пристрій з кишені та жбурнув його. Після цього неповнолітній зник. Правоохоронці терміново ввели поліцейську спецоперацію в Обухівському районі. Підлітка знайшли оперативно. 

Внаслідок вибуху 16-річний учасник конфлікту та підривач отримали тілесні ушкодження, пошкоджений під'їзд будинку. Вибухотехніки вилучили рештки корпусу гранати. 

Наразі підозрюваного затримано, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Поліція розпочала розслідування за фактом хуліганства (ч. 4 ст. 296 ККУ).

 

Фото: в Обухові хлопець підірвав гранату у під'їзді (facebook.com/pol.kyivregion)

Нагадаємо, у середині грудня у Закарпатській області депутат підірвав гранати в будівлі сільради. Внаслідок інциденту десятки людей отримали поранення.

Також РБК-Україна повідомляло, що у приватному секторі Подільського району Києва внаслідок вибуху гранати загинула людина. Було розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства з додатковою позначкою "нещасний випадок".

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Київська областьпідліткиОбухівполицияВибух