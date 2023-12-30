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Под Киевом подросток подорвал гранату в подъезде, его задержали

Фото: полиция задержала подростка, взорвавшего гранату в Обухове (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Подросток подорвал гранату в подъезде жилого дома в Обухове Киевской области. Нарушителя задержали правоохранители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области в Facebook.

Инцидент произошел около 23:00 29 декабря. Полиция получила сообщение о взрыве в одном из многоквартирных домов.

Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что 15-летний парень во время конфликта со знакомыми в подъезде достал взрывное устройство из кармана и швырнул его. После этого несовершеннолетний скрылся. Правоохранители срочно ввели полицейскую спецоперацию в Обуховском районе. Подростка нашли оперативно.

В результате взрыва 16-летний участник конфликта и подрыватель получили телесные повреждения, поврежден подъезд дома. Взрывотехники изъяли остатки корпуса гранаты.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Полиция начала расследование по факту хулиганства (ч. 4 ст. 296 УК).

 

Фото: в Обухове парень подорвал гранату в подъезде (facebook.com/pol.kyivregion)

Напомним, в середине декабря в Закарпатской области депутат взорвал гранаты в здании сельсовета. В результате инцидента десятки человек получили ранения.

Также РБК-Украина сообщало, что в частном секторе Подольского района Киева в результате взрыва гранаты погиб человек. Было начато уголовное производство по факту умышленного убийства с дополнительной отметкой "несчастный случай".

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