Під Києвом у Новий рік сталася пожежа: є загиблі

Під Києвом сталася смертельна пожежа 1 січня. У Хотянівці у вогні загинули двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Київської області.
Сьогодні (1 січня, - ред), о 05:34, до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про пожежу в селі Хотянівка", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники, які прибули на місце, з'ясували, що горить господарча споруда по всій площі.
"Під час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено тіла двох загиблих. Вік та особи загиблих встановлюється. Пожежу ліквідовано о 06:48", - зазначють у ДСНС.
Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.
Як повідомлялось, 9 листопада в Дніпровському районі Києва сталася пожежа у багатоповерхівці. Постраждала жінка.
Крім того, 17 жовтня у Києві сталася пожежа в одній з багатоповерхівок у центрі міста.
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