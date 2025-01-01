Під Києвом у Новий рік сталася пожежа: є загиблі

Як повідомлялось, 9 листопада в Дніпровському районі Києва сталася пожежа у багатоповерхівці. Постраждала жінка.

Крім того, 17 жовтня у Києві сталася пожежа в одній з багатоповерхівок у центрі міста.

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