Под Киевом в Новый год произошел пожар: есть погибшие

Сегодня (1 января, - ред), в 05:34, в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о пожаре в селе Хотяновка", - говорится в сообщении.

Спасатели, прибывшие на место, выяснили, что горит хозяйственная постройка по всей площади.

"Во время тушения пожара спасателями были обнаружены тела двух погибших. Возраст и личности погибших устанавливается. Пожар ликвидирован в 06:48", - отмечают в ГСЧС.

Сейчас причина возникновения пожара устанавливается.