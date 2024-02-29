Під Києвом до кінця квітня літатимуть дрони. З чим пов'язана активність безпілотників

"По 30 квітня 2024 року на території нашої громади будуть проводитися роботи з аерофотознімання. Не лякайтесь, якщо побачите дрони, що літають у небі! Це квадрокоптери, які використовуються для зйомки з висоти", - написала вона.

Для чого це потрібно?

нанесення та визначення координат опорних і контрольних опознаків за допомогою двохчастотних GNSS-приймачів та їх фотофіксація;

аерофотознімання території громади за допомогою БПЛА.

Таким чином будуть створені оновлені карти та та плани місцевості, будуть проведені моніторинг змін у довкіллі та планування розвитку громади.

Нагадаємо, на околицях Києва в період з 1 по 3 лютого проходили масштабні військові навчання. Навчання проходили на північно-західних околицях Києва, у Бучанському районі і тривали і вдень, і вночі.

Крім того, наприкінці січня 2024 року морські прикордонники провели навчання, під час яких напрацювали практичні навички штурму і не тільки.