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Под Киевом до конца апреля будут летать дроны. С чем связана активность беспилотников

Фото: под Киевом до конца апреля будут летать дроны (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Под Киевом, в небе над Бородянкой, до 30 апреля будут летать дроны. Они будут делать фото местности, потому волноваться не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook поселкового головы Бородянки Ирины Захарченко.

"По 30 апреля 2024 года на территории нашей общины будут проводиться работы по аэрофотосъемке. Не пугайтесь, если увидите летающие в небе дроны! Это квадрокоптеры, которые используются для съемки с высоты", - написала она.

Зачем это нужно?

  • нанесение и определение координат опорных и контрольных опознаков с помощью двухчастотных приемников GNSS и их фотофиксация;
  • аэрофотосъемку территории общины с помощью БПЛА.

Таким образом будут созданы обновленные карты и планы местности, будет проведены мониторинг изменений в окружающей среде и планирование развития общины.

Напомним, в окрестностях Киева в период с 1 по 3 февраля проходили масштабные военные учения. Учения проходили на северо-западных окраинах Киева, в Бучанском районе и продолжались и днем, и ночью.

Кроме того, в конце января 2024 года, морские пограничники провели учения, во время которых наработали практические навыки штурма и не только.

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