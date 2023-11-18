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Під Києвом Hummer врізався у будинок: водій був п'яним, є постраждалі

Фото: під Києвом Hummer врізався у будинок (t.me/policekyivregion)
Автор: Наталія Юрченко

ДТП з автомобілем Hummer сталася у Київській області ввечері 17 листопада. Внаслідок аварії постраждали троє осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області у Telegram.

ДТП сталася у місті Українка. Відомо, що 44-річний водій Hummer, рухаючись містом, не впорався з керуванням. У результаті машина врізалася у фасад будинку.

Правоохоронці зазначають, що водій був п'яним. Вміст алкоголю у крові чоловіка становив 2,03 проміле.

Водія та двох пасажирів доставили до лікарні з травмами різного ступеня. Водія затримали.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 ККУ. Чоловіку загрожує до трьох років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від трьох до п'яти років.

 

Нагадаємо, в Одеській області поліцейський скоїв смертельне ДТП. Він двічі переїхав пенсіонерку та втік з місця аварії.

Також нещодавно у Полтавській області через туман сталася масштабна аварія. Через погану видимість зіткнулися 10 автомобілів.

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