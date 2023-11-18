Под Киевом Hummer врезался в дом: водитель был пьян, есть пострадавшие

ДТП произошло в городе Украинка. Известно, что 44-летний водитель Hummer, двигаясь по городу, не справился с управлением. В результате машина врезалась в фасад дома.

Правоохранители отмечают, что водитель был пьян. Содержание алкоголя в крови мужчины составляло 2,03 промилле.

Водителя и двух пассажиров доставили в больницу с травмами разной степени. Водитель задержан.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 УКУ. Мужчине грозит до трех лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.