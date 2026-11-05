Під Києвом горів склад після атаки РФ, травмовано людину (фото, відео)

"У Бучанському районі внаслідок ворожої атаки сталося займання на території складу. Уточнюємо інформацію щодо постраждалих", - повідомляв Ткаченко о 0:03 четверга.

Рятувальники своєю чергою вже зранку підтвердили атаку.

"Ворог знову атакував логістичну інфраструктуру Київщини. У Бучанському районі внаслідок обстрілу спалахнула пожежа", - написали в ДСНС.



У службі зазначили, що на місці працюють рятувальники Бучанського та інших районів області. Залучено додаткові сили.



"Пожежу вже локалізовано. Наразі тривають проливання осередків горіння та розбирання конструкцій. За попередньою інформацією, загиблих немає. Одного чоловіка травмовано", - повідомили рятувальники.