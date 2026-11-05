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Під Києвом горів склад після атаки РФ, травмовано людину (фото, відео)

08:00 05.11.2026 Чт
1 хв
aimg Юлія Маловічко
Фото: рятувальники гасять пожежу в Бучанському районі (ДСНС України)

Росія в ніч на 5 листопада атакувала дронами Київщину - загорівся склад у Бучанському районі, одна людина травмована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та допис голови Київської ОВА Тимура Ткаченка.

"У Бучанському районі внаслідок ворожої атаки сталося займання на території складу. Уточнюємо інформацію щодо постраждалих", - повідомляв Ткаченко о 0:03 четверга.

Рятувальники своєю чергою вже зранку підтвердили атаку.

"Ворог знову атакував логістичну інфраструктуру Київщини. У Бучанському районі внаслідок обстрілу спалахнула пожежа", - написали в ДСНС.

У службі зазначили, що на місці працюють рятувальники Бучанського та інших районів області. Залучено додаткові сили.

"Пожежу вже локалізовано. Наразі тривають проливання осередків горіння та розбирання конструкцій. За попередньою інформацією, загиблих немає. Одного чоловіка травмовано", - повідомили рятувальники.

Нагадаємо, унаслідок ракетної атаки на Київ увечері 29 жовтня загинула людина. Тоді уламки ракети горіли в Дніпровському районі.

Ще повідомлялось, що після атаки РФ на столицю постраждали 15 людей, серед них двоє 15-річних дітей.

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Київська областьДСНСАтака дронів