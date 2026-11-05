Под Киевом горел склад после атаки РФ, травмирован человек (фото, видео)

Россия в ночь на 5 ноября атаковала дронами Киевщину – загорелся склад в Бучанском районе, один человек травмирован.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и сообщение главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко.
"В Бучанском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание на территории склада. Уточняем информацию о пострадавших", - сообщал Ткаченко в 0:03 четверга.
Спасатели в свою очередь уже утром подтвердили атаку.
"Враг вновь атаковал логистическую инфраструктуру Киевщины. В Бучанском районе в результате обстрела вспыхнул пожар", – написали в ГСЧС.
В службе указали, что на месте работают спасатели Бучанского и других районов области. Привлечены дополнительные силы.
"Пожар уже локализован. Сейчас продолжаются проливания очагов горения и разборка конструкций. По предварительной информации, погибших нет. Один мужчина травмирован", - сообщили спасатели.
Напомним, в результате ракетной атаки на Киев вечером 29 октября погиб человек. Тогда обломки ракеты горели в Днепровском районе.
Еще сообщалось, что после атаки РФ на столицу пострадали 15 человек, в том числе двое 15-летних детей.