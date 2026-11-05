Под Киевом горел склад после атаки РФ, травмирован человек (фото, видео)

"В Бучанском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание на территории склада. Уточняем информацию о пострадавших", - сообщал Ткаченко в 0:03 четверга.

Спасатели в свою очередь уже утром подтвердили атаку.

"Враг вновь атаковал логистическую инфраструктуру Киевщины. В Бучанском районе в результате обстрела вспыхнул пожар", – написали в ГСЧС.



В службе указали, что на месте работают спасатели Бучанского и других районов области. Привлечены дополнительные силы.



"Пожар уже локализован. Сейчас продолжаются проливания очагов горения и разборка конструкций. По предварительной информации, погибших нет. Один мужчина травмирован", - сообщили спасатели.