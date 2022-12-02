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Под Киевом вторые сутки нет света, в ДТЭК объяснили, сколько это будет продолжаться

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Пятница 02 декабря 2022 14:17
Под Киевом вторые сутки нет света, в ДТЭК объяснили, сколько это будет продолжаться Фото: под Киевом вторые сутки нет света, в ДТЭК объяснили, сколько это будет продолжаться (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ряде населенных пунктов под Киевом вторые сутки подряд нет света из-за аварийных отключений. Они могут затянуться и на выходные.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу мэра Бучи Анатолия Федорука.

Как отметил Федорук, в ДТЭК заявили о том, что, возможно, уже с понедельника в населенных пунктах под Киевом, где нет света - введут плановые отключения по графикам.

В то же время это произойдет только при условии, что Россия не прибегнет к новым обстрелам.

"Должен сообщить о нынешнем состоянии с аварийными отключениями в системе электроснабжения. Оно неутешительное. Мы должны научиться выживать в новых условиях", - заявил Федорук.

Мэр Бучи отметил, что спрогнозировать, какой район или линия электропередачи будет отключена - невозможно.

"Все имеющиеся в городском совете и коммунальных предприятиях генераторы были направлены в основном на КП "Теплокоммунсервис", ОСМД, "Пункты несокрушимости", в частности, в школы и поддержку других важных объектов", - добавил Федорук.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в это время в Киеве участились случаи аварий в энергосистеме.

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Киев ДТЭК
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