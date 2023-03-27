Під Києвом будуть працювати сапери: мешканці можуть чути вибухи

У понеділок, 27 березня, в одному з районів Київської області будуть працювати сапери. У зв'язку з цим мешканці можуть чути звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Telegram-канал Київської ОВА.

"На території Вишгородського району сьогодні, 27 березня, проводяться роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів. Через це в області можуть лунати звуки вибухів", - сказано у повідомленні.

Жителів просять зберігати спокій, бути обачними та довіряти інформації лише з офіційних джерел.

Зазначимо, що вчора у Вишгородському районі проводили знищення вибухонебезпечних предметів.

До того ж, сьогодні у Житомирському районі проводять планові роботи українських спеціальних служб, через що можуть лунати вибухи.

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