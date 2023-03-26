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Киян та жителів області попередили про звуки вибухів

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Київ, Неділя 26 березня 2023 21:49
Киян та жителів області попередили про звуки вибухів Фото: киян та жителів області попередили про звуки вибухів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Київській області та Києві сьогодні, 26 березня місцеві жителі можуть чути звуки вибухів. Вони пов'язані з плановими роботами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Telegram-канал Київської ОВА.

"У Вишгородському районі знищують вибухонебезпечні предмети. У зв'язку з цим у деяких громадах області можливо чути звуки вибухів", - сказано в повідомленні.

Місцевих жителів закликали в ОВА зберігати спокій.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що з 24 лютого 2022 року українські вибухотехніки знешкодили 400 тисяч снарядів російських загарбників.

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