Киян та жителів області попередили про звуки вибухів

У Київській області та Києві сьогодні, 26 березня місцеві жителі можуть чути звуки вибухів. Вони пов'язані з плановими роботами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Telegram-канал Київської ОВА.

"У Вишгородському районі знищують вибухонебезпечні предмети. У зв'язку з цим у деяких громадах області можливо чути звуки вибухів", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що з 24 лютого 2022 року українські вибухотехніки знешкодили 400 тисяч снарядів російських загарбників.

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