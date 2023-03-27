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Під Житомиром можуть лунати вибухи: мешканців просять зберігати спокій

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Житомир, Понеділок 27 березня 2023 11:20
Під Житомиром можуть лунати вибухи: мешканців просять зберігати спокій Ілюстрвативне фото: під Житомиром можуть лунати вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Житомирському районі у понеділок, 27 березня, можуть лунати вибухи. Вони пов'язані з плановими роботами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на голову Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

Він повідомив, що у Житомирському районі продовжуються планові роботи українських спеціальних служб.

У зв'язку з цим мешканці можуть чути звуки вибухів. Бунечко закликав жителів зберігати спокій.

Як повідомлялося раніше, з початку повномасштабного вторгнення Росії українські вибухотехніки знешкодили 400 тисяч ворожих снарядів.

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