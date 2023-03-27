Під Житомиром можуть лунати вибухи: мешканців просять зберігати спокій
У Житомирському районі у понеділок, 27 березня, можуть лунати вибухи. Вони пов'язані з плановими роботами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на голову Житомирської ОВА Віталія Бунечка.
Він повідомив, що у Житомирському районі продовжуються планові роботи українських спеціальних служб.
У зв'язку з цим мешканці можуть чути звуки вибухів. Бунечко закликав жителів зберігати спокій.
Як повідомлялося раніше, з початку повномасштабного вторгнення Росії українські вибухотехніки знешкодили 400 тисяч ворожих снарядів.
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