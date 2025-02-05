Не під керівництвом США. ЗМІ дізналися дату наступного засідання "Рамштайну"

Нагадаємо, що остання зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 9 січня 2025 року перед тим, як у США змінився президент і до Білого дому повернувся Дональд Трамп. Були побоювання, що після приходу Трампа формат "Рамштайн" може переформатуватися. Але президент України Володимир Зеленський запевняв, що питання продовження "Рамштайну" не підіймалося.

Додамо, що ще до виборів Трамп виступав за зменшення військової допомоги Україні. Він також заявляв, що допомога має даватися у позику, а не у вигляді "подарунка".

Крім того, президент США має претензії до інших членів НАТО, зокрема до деяких країн ЄС. Трамп хоче, щоб витрати на оборону збільшили до 5% від ВВП, але деякі європейські країни ще не дійшли до рівня 2%.

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