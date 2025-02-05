Не под руководством США. СМИ узнали дату следующего заседания "Рамштайн"

По данным источников издания, следующее заседание "Рамштайн" состоится 12 февраля.

"Радио Свобода" отмечает, что на этот раз председательствовать на заседании будет Великобритания, а не США.

Стоит добавить, что формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину. Партнеры Украины провели очную встречу на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, где обсудили военную поддержку Украины.

Традиционно встречу в очном формате или онлайн-заседание возглавляют США, а именно глава Пентагона. Всего состоялось уже 25 заседаний "Рамштайна".