Під Ізюмом жінка підірвалася на вибухівці

В Ізюмському районі Харківської області на вибухонебезпечному предметі підірвалася 70-річна жінка, її госпіталізували з тяжкою травмою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління ДСНС України у Харківській області.

"4 липня близько 14:30 в Ізюмському районі на території Пісківського лісництва стався черговий нещасний випадок, спричинений спрацюванням невідомого вибухонебезпечного предмета. На нього натрапила 70-річна жінка, відвідуючи лісовий масив", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок вибуху постраждалу госпіталізували з мінно-вибуховою травмою, пов’язаною з ампутацією правої ступні й осколковими пораненнями.

Заміновані території України

Варто зауважити, що на деокупованих територіях місцеві жителі регулярно натрапляють на міни. За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

Рятувальники закликають українців не відвідувати ліси, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, береги водойм тощо. Це може бути смертельно небезпечно.

Розмінування України

Через бойові дії та окупацію частина територій України забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Тому Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

Крім того, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна розповів про пріоритетні ділянки для розмінування. За його словами, мова йде у першу чергу про траси під лініями електропередач та поля.