Под Изюмом женщина подорвалась на взрывчатке

В Изюмском районе Харьковской области на взрывоопасном предмете подорвалась 70-летняя женщина, ее госпитализировали с тяжелой травмой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

"4 июля около 14:30 в Изюмском районе на территории Песковского лесничества произошел очередной несчастный случай, вызванный срабатыванием неизвестного взрывоопасного предмета. На него наткнулась 70-летняя женщина, посещая лесной массив", - говорится в сообщении.

В результате подрыва пострадавшую госпитализировали с минно-взрывной травмой, связанной с ампутацией правой ступни и осколочными ранениями.

Заминированные территории Украины

Следует заметить, что на деоккупированных территориях местные жители регулярно попадают на мины. По данным ГСЧС, потенциально опасными из-за заминирования треть от общей площади Украины.

Спасатели призывают украинцев не посещать леса, поля, лесополосы, обочины дорог, берега водоемов и т.д. Это может быть смертельно опасно.

Разминирование Украины

Из-за боевых действий и оккупации часть территорий Украины загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

Поэтому Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина рассказал о приоритетных участках для разминирования. По его словам, речь идет в первую очередь о трассах под линиями электропередач и полей.