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Під Ізюмом затримали чоловіка, який під час окупації РФ став гауляйтером села

Фото: Під Ізюмом затримали чоловіка, який під час окупації РФ став гауляйтером села (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці затримали чоловіка, який під час окупації вирішив "очолити" село Оскіл (Харківська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"У квітні цього року місцевий мешканець селі Оскіл на Ізюмщині отримав пропозицію від бойовика так званої "ЛНР" обійняти посаду", - йдеться у повідомленні.

Чоловік погодився та став "т.в.о. голови села Оскіл Ізюмського району Харківської області". Колаборант організував роботу псевдооргану окупантів та контролював діяльність своїх підлеглих.

Правоохоронці вже затримали чоловіка та оголосили йому про підозру у колабораційній діяльності. За скоєне йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, що під Куп’янськом затримали колаборанта, який вирішував соціальні питання окупантів.

Також у Харківській області затримали двох освітян, які в окупації викладали за програмою РФ.

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