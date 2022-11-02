Под Изюмом задержан мужчина, который во время оккупации РФ стал гауляйтером села

"В апреле этого года местный житель села Оскол на Изюмщине получил предложение от боевика так называемой "ЛНР" занять должность", - говорится в сообщении.

Мужчина согласился и стал "и.о. председателя села Оскол Изюмского района Харьковской области". Коллаборант организовал работу псевдооргана оккупантов и контролировал деятельность своих подчиненных.

Правоохранители уже задержали мужчину и объявили ему о подозрении в коллаборационной деятельности. За совершенное ему грозит до 10 лет тюрьмы.