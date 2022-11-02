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Под Изюмом задержан мужчина, который во время оккупации РФ стал гауляйтером села

Фото: Под Изюмом задержан мужчина, который во время оккупации РФ стал гауляйтером села (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали мужчину, который во время оккупации решил "возглавить" село Оскол (Харьковская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"В апреле этого года местный житель села Оскол на Изюмщине получил предложение от боевика так называемой "ЛНР" занять должность", - говорится в сообщении.

Мужчина согласился и стал "и.о. председателя села Оскол Изюмского района Харьковской области". Коллаборант организовал работу псевдооргана оккупантов и контролировал деятельность своих подчиненных.

Правоохранители уже задержали мужчину и объявили ему о подозрении в коллаборационной деятельности. За совершенное ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что под Купянском задержали коллаборанта, решавшего социальные вопросы оккупантов.

Также в Харьковской области задержали двух педагогов, которые в оккупации преподавали по программе РФ.

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