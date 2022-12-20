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Під Ізюмом виникла масштабна пожежа через ворожі обстріли

Фото: під Ізюмом виникла масштабна пожежа через ворожі обстріли (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Вночі 20 грудня в Ізюмському районі виникла масштабна пожежа на цивільному об’єкті інфраструктури. Вона сталася внаслідок ракетних ударів російських окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні близько 2 години ночі в Ізюмському районі внаслідок ракетних ударів окупантів виникла масштабна пожежа на цивільному об’єкті промислової інфраструктури. На щастя, без постраждалих. На місцях працюють рятувальники", - написав він.

Місцеві Telegram-канали повідомляли про гучний вибух у Харківській області та публікували відео пожежі.

Синєгубов також зазначив, що росіяни наносили артилерійські удари по населених пунктах Куп‘янського району, у тому числі і по Куп’янську. У смт Дворічна загорівся житловий будинок.

Під інтенсивним вогнем загарбників також опинилися Вовчанськ та села Вовчанської громади: с. Стариця, с. Гатище, с. Вовчанські Хутори. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, 18 грудня росіяни обстріляли Куп'янський район, внаслідок чого було пошкоджено лікарню та поранено фельдшера.

Окрім того, нещодавно у Харківській області двоє чоловіків підірвались на міні, яку залишили росіяни.

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ХарківПожежаВійна Росії проти України