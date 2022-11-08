Під Ізюмом поліція знайшла понад 3000 російських боєприпасів (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.

Також правоохоронці нагадали, що особи, які добровільно здали незареєстровану зброю, боєприпаси та вибухові матеріали, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності.

Поліцейські заявили, що їм вдалося знайти місце зберігання 3340 боєприпасів, розташоване на колишніх позиціях військових РФ.

"В Ізюмському районі громадяни долучилися до добровільної здачі зброї та боєприпасів. Місцеві мешканці принесли до Ізюмського районного управління поліції 2 одиниці нарізної зброї військових зразків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Харківській області виявили партію російських артилерійських снарядів.

Також у Чернігівській області виявили чергові схрони з боєприпасами. Їх знайшли на звільненій від окупантів території.

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