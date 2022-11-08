Під Ізюмом поліція знайшла понад 3000 російських боєприпасів (фото)

Правоохоронці знайшли під Ізюмом (Харківська область) місце зберігання 3340 російських боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.
"В Ізюмському районі громадяни долучилися до добровільної здачі зброї та боєприпасів. Місцеві мешканці принесли до Ізюмського районного управління поліції 2 одиниці нарізної зброї військових зразків", - йдеться у повідомленні.
Також правоохоронці нагадали, що особи, які добровільно здали незареєстровану зброю, боєприпаси та вибухові матеріали, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності.
Нагадаємо, що у Харківській області виявили партію російських артилерійських снарядів.
Також у Чернігівській області виявили чергові схрони з боєприпасами. Їх знайшли на звільненій від окупантів території.
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