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Під Ізюмом поліція знайшла понад 3000 російських боєприпасів (фото)

Фото: Під Ізюмом поліція знайшла понад 3000 російський боєприпасів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці знайшли під Ізюмом (Харківська область) місце зберігання 3340 російських боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.

"В Ізюмському районі громадяни долучилися до добровільної здачі зброї та боєприпасів. Місцеві мешканці принесли до Ізюмського районного управління поліції 2 одиниці нарізної зброї військових зразків", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські заявили, що їм вдалося знайти місце зберігання 3340 боєприпасів, розташоване на колишніх позиціях військових РФ.

Також правоохоронці нагадали, що особи, які добровільно здали незареєстровану зброю, боєприпаси та вибухові матеріали, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, що у Харківській області виявили партію російських артилерійських снарядів.

Також у Чернігівській області виявили чергові схрони з боєприпасами. Їх знайшли на звільненій від окупантів території.

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