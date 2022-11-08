Под Изюмом полиция обнаружила более 3000 российских боеприпасов (фото)

Правоохранители обнаружили под Изюмом (Харьковская область) место хранения 3340 российских боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.
"В Изюмском районе граждане присоединились к добровольной сдаче оружия и боеприпасов. Местные жители принесли в Изюмское районное управление полиции 2 единицы нарезного оружия военных образцов", - говорится в сообщении.
Также правоохранители напомнили, что лица, добровольно сдавшие незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.
Напомним, что в Харьковской области была обнаружена партия российских артиллерийских снарядов.
Также в Черниговской области обнаружили очередные тайники с боеприпасами. Их нашли на освобожденной от оккупантов территории.
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