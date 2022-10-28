На звільнених територіях Чернігівської області виявили два схрони з боєприпасами
У Чернігівській області виявили чергові схрони з боєприпасами. Їх зайшли на звільненій від окупантів території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби.
Схрони виявила група, яка складається з прикордонників, поліцейських та службовців СБУ. Під час перевірки звільненої від російських військ місцевості в нежилих будівлях одного з населених пунктів Сновської громади виявили боєприпаси.
Правоохоронці знайшли 860 набоїв калібру 7,62 мм та 390 набоїв калібру 5,45 мм, 4 електродетонатори, 300 г тротилу, ручну гранату РГД-5, 3 шашки чорного диму та 5 сигнальних ракет.
Після перевірки придатні боєприпаси передадуть українським військовим. Інші будуть знищені фахівцями.
Фото: у Чернігівській області знайшли два схрони з боєприпасами (dpsu.gov.ua)
Нагадаємо, раніше у Чернігівській області виявили схрон з броньованою технікою та боєприпасами.
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