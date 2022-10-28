На звільнених територіях Чернігівської області виявили два схрони з боєприпасами

У Чернігівській області виявили чергові схрони з боєприпасами. Їх зайшли на звільненій від окупантів території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби.

Схрони виявила група, яка складається з прикордонників, поліцейських та службовців СБУ. Під час перевірки звільненої від російських військ місцевості в нежилих будівлях одного з населених пунктів Сновської громади виявили боєприпаси.

Правоохоронці знайшли 860 набоїв калібру 7,62 мм та 390 набоїв калібру 5,45 мм, 4 електродетонатори, 300 г тротилу, ручну гранату РГД-5, 3 шашки чорного диму та 5 сигнальних ракет.

Після перевірки придатні боєприпаси передадуть українським військовим. Інші будуть знищені фахівцями.

Фото: у Чернігівській області знайшли два схрони з боєприпасами (dpsu.gov.ua)