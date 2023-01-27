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Під Ізюмом двоє чоловіків підірвалися на ворожому боєприпасі

Фото: під Ізюмом двоє чоловіків підірвалися на ворожому боєприпасі (t.me/police_kh_region)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Двоє чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої в Ізюмському районі Харківської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Повідомляється, що 26 січня поліцейські отримали повідомлення про те, що в лісосмузі біля села Велика Комишуваха громадяни підірвалися на невстановленому боєприпасі.

Правоохоронці встановили, що на території Барвінківської міської територіальної громади двоє чоловіків поїхали шукати металолом. Біля лісосмуги вони знайшли невідомий вибуховий пристрій. Чоловіки взяли знахідку в руки, але саме в цей час боєприпас здетонував.

Внаслідок вибуху чоловіки отримали тілесні ушкодження. Їх доставили до місцевої лікарні.

Як повідомлялося раніше, у Миколаївській області автомобіль підірвавсь на міні, серед постраждалих є дитина, якій три тижні.

До тоого ж, нещодавно у Донецькій області троє людей підірвались на ворожих мінах, двоє з них загинули.

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