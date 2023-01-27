RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Изюмом двое мужчин подорвались на вражеском боеприпасе

Фото: под Изюмом двое мужчин подорвались на вражеском боеприпасе (t.me/police_kh_region)
Автор: Елизавета Драбкина

Двое мужчин подорвались на неизвестном взрывном устройстве в Изюмском районе Харьковской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Сообщается, что 26 января полицейские получили сообщение о том, что в лесополосе возле села Большая Камышеваха граждане подорвались на неустановленном боеприпасе.

Правоохранители установили, что на территории Барвенковской городской территориальной громады двое мужчин поехали искать металлолом. У лесополосы они обнаружили неизвестное взрывное устройство. Мужчины взяли находку в руки, но как раз в это время боеприпас сдетонировал.

В результате взрыва мужчины получили телесные повреждения. Их доставили в местную больницу.

Как сообщалось ранее, в Николаевской области автомобиль подорвался на мине, среди пострадавших есть ребенок, которому три недели.

К тому же, недавно в Донецкой области три человека подорвались на вражеских минах, двое из них погибли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьполицияВойна России против Украины