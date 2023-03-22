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Під Ізюмом чоловік підірвався на касетному снаряді

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Харківська область, Середа 22 березня 2023 18:19
Під Ізюмом чоловік підірвався на касетному снаряді Фото: під Ізюмом чоловік підірвався на касетному снаряді (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У середу, 22 березня, у селі Іванівка Ізюмського району чоловік загинув підірвавшись на касетному снаряді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У селі Іванівка Ізюмського району 50-річний чоловік підірвався у полі на касетному снаряді. Від отриманих травм, загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

Синєгубов закликає жителів області бути максимально уважними та обережними, утримуватися від відвідування лісів, лісосмуг, річок, полів тощо. Усі ці території є потенційно небезпечними та можуть бути заміновані.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що троє жителів одного із сіл Миколаївської області у середу, 22 березня, загинули підірвавшись на російській міні.

Також раніше ми писали, що на території Миколаївського та Баштанського районів минулої доби зареєстровано три випадки травмування цивільних через вибухи мін. Один з постраждалих неповнолітній.

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