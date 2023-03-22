Фото: под Изюмом мужчина подорвался на кассетном снаряде (Getty Images)

В среду, 22 марта, в селе Ивановка Изюмского района мужчина погиб подорвавшись на кассетном снаряде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В селе Ивановка Изюмского района 50-летний мужчина подорвался в поле на кассетном снаряде. От полученных травм погиб на месте", - говорится в сообщении. Синегубов призывает жителей области быть максимально внимательными и осторожными, воздерживаться от посещения лесов, лесополос, рек, полей и т.д. Все эти территории потенциально опасны и могут быть заминированы.