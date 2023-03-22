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Под Изюмом мужчина подорвался на кассетном снаряде

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Харьковская область, Среда 22 марта 2023 18:19
Под Изюмом мужчина подорвался на кассетном снаряде Фото: под Изюмом мужчина подорвался на кассетном снаряде (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В среду, 22 марта, в селе Ивановка Изюмского района мужчина погиб подорвавшись на кассетном снаряде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В селе Ивановка Изюмского района 50-летний мужчина подорвался в поле на кассетном снаряде. От полученных травм погиб на месте", - говорится в сообщении.

Синегубов призывает жителей области быть максимально внимательными и осторожными, воздерживаться от посещения лесов, лесополос, рек, полей и т.д. Все эти территории потенциально опасны и могут быть заминированы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что трое жителей одного из сел Николаевской области в среду, 22 марта, погибли подорвавшись на российской мине.

Также ранее мы писали, что на территории Николаевского и Баштанского районов за прошлые сутки зарегистрировано три случая травмирования гражданских из-за взрывов мин. Один из пострадавших несовершеннолетний.

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