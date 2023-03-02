UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Херсоном трактор підірвався на міні і спалахнув: двоє поранених

Фото: під Херсоном трактор підірвався на міні і спалахнув, двоє поранених (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 1 березня, в Бериславському районі за межами села Архангельське, у полі, двоє чоловіків на тракторі наїхали на вибуховий пристрій. Обидва отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Внаслідок вибуху транспортний засіб загорівся, а чоловіки отримали травми різного ступеню тяжкості. Постраждалих, каретою швидкої допомоги, було доставлено в лікувальний заклад", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники просять не нехтувати правилами безпеки.

"Не відвідуйте місця, які ще не обстежували піротехнічні групи. Пересувайтеся лише твердими покриттями та основними дорогами! Бережіть життя!" - додали в ДСНС.

Як повідомлялось, у Херсонській області двоє людей підірвалися на мінах. У першому випадку чоловік приніс снаряд додому, у другому - через вибух загорівся трактор, водія врятували.

Нагадаємо, 28 лютого, у Херсонській області на російській міні підірвався чоловік. НС сталася поблизу села Давидів Брід Великоолександрівської громади. Чоловік залишився без частини правої ноги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонХерсонська область