Під Херсоном трактор підірвався на міні і спалахнув: двоє поранених

У середу, 1 березня, в Бериславському районі за межами села Архангельське, у полі, двоє чоловіків на тракторі наїхали на вибуховий пристрій. Обидва отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

"Не відвідуйте місця, які ще не обстежували піротехнічні групи. Пересувайтеся лише твердими покриттями та основними дорогами! Бережіть життя!" - додали в ДСНС.

"Внаслідок вибуху транспортний засіб загорівся, а чоловіки отримали травми різного ступеню тяжкості. Постраждалих, каретою швидкої допомоги, було доставлено в лікувальний заклад", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у Херсонській області двоє людей підірвалися на мінах. У першому випадку чоловік приніс снаряд додому, у другому - через вибух загорівся трактор, водія врятували.

Нагадаємо, 28 лютого, у Херсонській області на російській міні підірвався чоловік. НС сталася поблизу села Давидів Брід Великоолександрівської громади. Чоловік залишився без частини правої ноги.

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