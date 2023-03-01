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В Херсонській області через міни загинула людина, ще одна поранена

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Херсон, Середа 01 березня 2023 10:17
В Херсонській області через міни загинула людина, ще одна поранена Фото: в Херсонській області через міни загинула людина, ще одна поранена (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Херсонській області двоє людей підірвалися на мінах. У першому випадку чоловік приніс снаряд додому, у другому – через вибух загорівся трактор, водія врятували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"У Херсонській області постраждали люди через російську вибухівку, - є загиблий", - йдеться в повідомленні.

Так, у вівторок, 28 лютого, 48-річний мешканець села Благодатне, нехтуючи правилами безпеки, приніс додому знайдений вибуховий пристрій.

"У літній кухні чоловік спробував розібрати знахідку. Стався вибух. Від отриманих травм постраждалий помер у машині "швидкої допомоги", - розповіли в ОВА.

Крім цього, у полі за селом Архангельське на міну натрапив водій на тракторі. В результаті детонації міни трактор спалахнув, тож чоловіка довелося рятувати. Медики надають йому необхідну допомогу.

Як повідомлялось, у вівторок, 28 лютого, у Херсонській області на російській міні підірвався чоловік. НС сталася поблизу села Давидів Брід Великоолександрівської громади. Чоловік залишився без частини правої ноги.

Нагадаємо, що у суботу, 25 лютого, у Херсоні та області три людини підірвались на російських мінах.

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Херсон Херсонська область вибухи
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