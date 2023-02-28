У Херсонській області на російській міні підірвався чоловік. Його доправили до лікарні

У вівторок, 28 лютого, у Херсонській області на російській міні підірвався чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської ОВА.

"В Херсонській області на міні, залишеній російськими окупантами, підірвався мирний житель", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що трагедія сталася поблизу села Давидів Брід Великоолександрівської громади. 58-річний місцевий житель рубав у лісосмузі дрова, як раптом натрапив на російську міну. Через вибух чоловік залишився без частини правої ноги.

"Постраждалого доставили до місцевої лікарні. Нині він знаходиться на операційному столі, лікарі борються за його життя", - додали в ОВА.