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У Херсонській області на російській міні підірвався чоловік. Його доправили до лікарні

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Давидів Брід, Вівторок 28 лютого 2023 17:25
У Херсонській області на російській міні підірвався чоловік. Його доправили до лікарні Фото: У Херсонській області на російській міні підірвався чоловік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 28 лютого, у Херсонській області на російській міні підірвався чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської ОВА.

"В Херсонській області на міні, залишеній російськими окупантами, підірвався мирний житель", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що трагедія сталася поблизу села Давидів Брід Великоолександрівської громади. 58-річний місцевий житель рубав у лісосмузі дрова, як раптом натрапив на російську міну. Через вибух чоловік залишився без частини правої ноги.

"Постраждалого доставили до місцевої лікарні. Нині він знаходиться на операційному столі, лікарі борються за його життя", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що у суботу, 25 лютого, у Херсоні та області три людини підірвались на російських мінах.

Житель села Нововоскресенське Бериславського району потрапив до лікарні після того, як в його руках вибухнув нерозірваний снаряд.

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