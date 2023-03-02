Под Херсоном трактор подорвался на мине и загорелся: двое раненых

В среду, 1 марта, в Бериславском районе за пределами села Архангельское, в поле, двое мужчин на тракторе наехали на взрывное устройство. Оба получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

"Не посещайте места, еще не обследовавшие пиротехнические группы. Передвигайтесь только твердыми покрытиями и основными дорогами! Берегите жизнь!" - добавили в ГСЧС.

"В результате взрыва транспортное средство загорелось, а мужчины получили травмы разной степени тяжести. Пострадавшие, карета скорой помощи, были доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Херсонской области два человека подорвались на минах. В первом случае мужчина принес снаряд домой, во втором – из-за взрыва загорелся трактор, водителя спасли.

Напомним, 28 февраля, в Херсонской области на российской мине взорвался мужчина. ЧС произошло вблизи села Давидов Брид Великоалександровской общины. Мужчина остался без части правой ноги.

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