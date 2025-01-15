Під Херсоном пошкоджені електромережі: знеструмлені декілька селищ

Обстріли Херсона

Останніми тижнями російська армія посилила обстріли Херсона та області, а також штурми на південних напрямках фронту. Раніше місцева влада повідомляла про активізацію диверсійних груп.

Через посилення атака у селищах поблизу Херсона призупинили рух маршрутних автобусів.

Нагадаємо, що у неділю, 12 січня, росіяни пошкодили електромережі у Дніпровському районі Херсона. Частина міста залишилася без світла та тепла внаслідок обстрілів.

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