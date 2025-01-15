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Под Херсоном повреждены электросети: обесточены несколько поселков

Фото: поселки под Херсоном обесточены после обстрела РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты утром 15 января повредили электросети под Херсоном. В результате этого несколько поселков остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко в Telegram.

Он отметил, что в результате ночных вражеских обстрелов повреждены электросети. По состоянию на 9:30 обесточена часть Херсонской громады.

Полностью без электроснабжения остались поселки под Херсоном - Зеленивка, Надднепрянское, Молодежное, Инженерное.

"Специалисты изучают объемы повреждений и приступят к аварийно-восстановительным работам при благоприятной ситуации с безопасностью. О заживлении населенных пунктов мы будем сообщать дополнительно", - добавил Мрочко.

Стоит отметить, что утром в ряде областей Украины вводили экстренные отключения света из-за ракетной атаки врага. По состоянию на 9:40 в большинстве областей отменили аварийные ограничения.

 

Обстрелы Херсона

В последние недели российская армия усилила обстрелы Херсона и области, а также штурмы на южных направлениях фронта. Ранее местные власти сообщали об активизации диверсионных групп.

Из-за усиления атака в поселках вблизи Херсона приостановили движение маршрутных автобусов.

Напомним, что в воскресенье, 12 января, россияне повредили электросети в Днепровском районе Херсона. Часть города осталась без света и тепла в результате обстрелов.

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