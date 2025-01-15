Под Херсоном повреждены электросети: обесточены несколько поселков

Он отметил, что в результате ночных вражеских обстрелов повреждены электросети. По состоянию на 9:30 обесточена часть Херсонской громады.

Полностью без электроснабжения остались поселки под Херсоном - Зеленивка, Надднепрянское, Молодежное, Инженерное.

"Специалисты изучают объемы повреждений и приступят к аварийно-восстановительным работам при благоприятной ситуации с безопасностью. О заживлении населенных пунктов мы будем сообщать дополнительно", - добавил Мрочко.

Стоит отметить, что утром в ряде областей Украины вводили экстренные отключения света из-за ракетной атаки врага. По состоянию на 9:40 в большинстве областей отменили аварийные ограничения.