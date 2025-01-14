Під Херсоном під час розмінування дрона загинули два вибухотехніки

Нагадаємо, раніше на вихідних російські окупанти обстріляли майже півсотні населених пунктів у Херсонській області, зокрема Херсон. Для ударів застосовували артилерію та авіацію.

Унаслідок обстрілів загинула одна людина і двоє дістали поранення. Окупанти били по об'єктах соціальної інфраструктури та житлових кварталах. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, складське приміщення і приватні автомобілі.

Також повідомлялося, що під час обстрілів частина Херсона залишилася без тепла і світла, значно пошкоджено електромережу Дніпровського району. Тимчасово обмежували рух тролейбусів.

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