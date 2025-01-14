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Під Херсоном під час розмінування дрона загинули два вибухотехніки

Фото: під Херсоном підірвалися два сапери (ілюстративне фото Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

У Херсонській області загинули два вибухотехніки. Вони намагалися розмінувати бойову частину ударного безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МВС України.

Повідомляється, що двоє запорізьких поліцейських-вибухотехніків - старший лейтенант Олексій Сафонов і лейтенант Ілля Дергільов - проводили розмінування в одному із сіл Білозерської територіальної громади.

"Під час знешкодження бойової частини нерозірваного БпЛА сталася детонація. Правоохоронці отримали смертельні поранення", - ідеться в повідомленні.

Фото: загиблі вибухотехніки (t.me/mvs_ukraine)

 

 

 

 

Нагадаємо, раніше на вихідних російські окупанти обстріляли майже півсотні населених пунктів у Херсонській області, зокрема Херсон. Для ударів застосовували артилерію та авіацію.

Унаслідок обстрілів загинула одна людина і двоє дістали поранення. Окупанти били по об'єктах соціальної інфраструктури та житлових кварталах. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, складське приміщення і приватні автомобілі.

Також повідомлялося, що під час обстрілів частина Херсона залишилася без тепла і світла, значно пошкоджено електромережу Дніпровського району. Тимчасово обмежували рух тролейбусів.

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